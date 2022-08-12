За год число жителей Новосибирской области сократилось на 5,5 тысяч человек

Число жителей Новосибирской области сократилось на 5,5 тысяч человек. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Число жителей Новосибирской области сократилось на пять с половиной тысяч человек за год. Об этом сообщили в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по НСО (Новосибирскстат).

− По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Новосибирской области составила 2 780 300 человек. За год число жителей сократилось на 5,5 тысяч человек, или на 0,2%, − сообщил Новосибирскстат.

В начале года в регионе насчитывали 1 294 400 мужчин и 1 485 900 женщин. Мужское население сократилось на полторы тысячи человек (0,1%), а женское – на четыре тысячи (0,3%).

− Женщин на 14,8% больше, чем мужчин. Наиболее ярко диспропорцию полов отражает коэффициент координации – сколько женщин приходится на 1000 мужчин. Соотношение полов на протяжении многих лет практически не меняется: к началу 2012 года на 1000 мужчин приходилось 1149 женщин, к началу 2022 года – 1148, − отметили представители службы государственной статистики.

Численное превышение женщин над мужчинами в 2020-2021 годах отмечают с 37 лет. С возрастом оно только увеличивается.

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