Мэр Новосибирска объяснил, почему в городе не хватает денег на ремонт дорог

Мэр Анатолий Локоть объяснил, в чем причина нехватки средств на ремонт дорог.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскрыл причину нехватки средств на ремонт дорог. Он высказался по этому поводу в пятницу, 12 августа, в эфире радио КП-Новосибирск.

– Вопрос финансирования всегда есть. Денег всегда не хватает. Но я говорю сейчас не о финансировании, в этом мы второй год подряд не испытываем особой нужны, – заметил мэр.

По мнению Анатолия Локтя, причина нехватки денег на дороги заключается в больших темпах строительства и неправильном подходе к планированию.

– Чем больше ремонтируем и строим дорог, тем больше средств требуется для их обслуживания. Парадокс, кажется. Но на самом деле парадокса нет. К примеру, в этом году мы заканчиваем строительство ЛДС. И вокруг него гигантская развязка. Это очень серьезная добавка к площадям тех дорог, которые есть в городе. С них тоже элементарно надо будет убирать снег, подметать, следить за ними. А это означает увеличение сумм, которые требуются для обслуживания.

Также мэр напомнил о том, что теперь план ремонта дорог будут расписывать на 5 лет вперед. Еще в конце мая он потребовал от глав районов Новосибирска составить паспорта технического состояния дорог, чтобы выяснить, на каких участках требуется ремонт.

– Можно брать деньги и бросаться делать какой-то один объект, или «размазать» по всему городу. А можно правильно подойти и построить планомерную работу. Именно этим сегодня мы занимаемся. Для нас очень важно понимать, какие дороги, какой объем квадратных метров мы должны отремонтировать. Уже не в этом году, в 2023, и дальше – 2024, 25. То есть внимательно надо следить за износом дорог, – уточнил Анатолий Локоть.

Он объяснил, почему выбран именно такой временной промежуток. 5 лет – это максимальный срок гарантии. В течение 5 лет подрядчик, который провел ремонт, обязан за свой счет исправлять дефекты на дорогах.

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