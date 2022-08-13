В Новосибирске ищут мужчину с протезом на левой ноге

Мужчина ушел из дома после ссоры с женой. Фото: предоставлено Екатериной

В Новосибирске ищут 39-летнего Сергея Злобина. Мужчина ушел из дома 7 августа, а 8 числа его телефон отключился.

- Он поругался в этот день с женой. После ушел из дома и пропал. Мы узнали об этом, когда позвонили его жене. Она не обращалась ни в полицию, ни к волонтерам, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, знакомая Сергея.

Рост Сергея 180 сантиметров, а вес 85 килограмм. Когда вышел из дома, был одет в голубую рубашку, синие джинсы и черные туфли.

- Особая примета – протез на левой ноге, он выше колена. Сергей передвигается на костылях. Мы обзвонили всех друзей, но не нашли его, - говорит женщина.

По словам Екатерины, они предполагают, что Сергей мог уехать или к друзьям в сторону Чулыма, или в Томск к отчиму.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Сергея Злобина сообщите пожалуйста в редакцию по номеру телефона - 8-923-145-11-03 (Viber/WhatsApp).

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