В Новосибирской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

В Новосибирской области в воздухе может скопиться много вредных примесей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области в воздухе может скопиться много вредных примесей. Об этом горожан предупредили синоптики.
— С 18 часов 12 августа до 13 часов 13 августа в Новосибирске ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, — сообщает мэрия Новосибирска со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.
Предприятиям порекомендовали сократить количество вредных выбросов в атмосферу.
Тем временем, синоптики также сообщают, что на выходных 13-14 августа в регион придут сильные ветры до 27 метров в секунду. Но сама по себе погода будет теплой — температура воздуха будет удерживаться на отметке +24…+30 градусов.
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