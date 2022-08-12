В Новосибирской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

В Новосибирской области в воздухе может скопиться много вредных примесей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области в воздухе может скопиться много вредных примесей. Об этом горожан предупредили синоптики.

— С 18 часов 12 августа до 13 часов 13 августа в Новосибирске ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, — сообщает мэрия Новосибирска со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

Предприятиям порекомендовали сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Тем временем, синоптики также сообщают, что на выходных 13-14 августа в регион придут сильные ветры до 27 метров в секунду. Но сама по себе погода будет теплой — температура воздуха будет удерживаться на отметке +24…+30 градусов.

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