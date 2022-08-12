33-летний новосибирский «авторитет» не смог обжаловать арест

Мужчину задержали в конце июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский криминальный «авторитет» не смог обжаловать свой арест. Задержали 33-летнего мужчину в конце июля. Обвиняемый около полугода контролировал преступный мир Новосибирска из съемной квартиры в Санкт-Петербурге.

— Апелляционная жалоба защитника обвиняемого оставлена без удовлетворения, — пояснили в Новосибирском областном суде.

Напомним, что мужчину обвиняют по статье 210.1 УК РФ как человека, занявшего высшее положение в преступной иерархии. Ему грозит срок от 8 до 15 лет тюрьмы и штраф в 5 миллионов рублей.

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