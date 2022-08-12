Новосибирцев предупредили о шквалистом ветре до 27 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцев предупредили о шквалистом ветре до 27 метров в секунду. Непогода придет в город на выходных 13 и 14 августа.

— В регионе ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град. Синоптики прогнозируют и скачки температур — днем столбик термометра с +30 опустится до +19-24 градусов. Порывы западного и северо-западного ветра до 20 метров в секунду. При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 25-27 метров в секунду, — передает сайт регионального МЧС со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В ведомстве также предупредили, что из-за непогоды возможен риск различных происшествий. В частности таких как повреждение линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений. Сибиряков просят быть внимательными и соблюдать все меры предосторожности.

Напомним, в мэрии в свою очередь напомнили, что с шести вечера пятницы 12 августа до часу дня 13 августа в Новосибирске ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. На фоне этого предприятиям порекомендовали сократить количество выбросов.

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