В Новосибирске первоклассник упал с катамарана и поранил ногу возле детского пляжа

В Новосибирске мальчик упал с катамарана и поранил ногу. Фото: Спасатели МАСС.

В Советском районе 7-летний мальчик упал с катамарана и поранил ногу возле пляжа «Детский». Инцидент произошел вечером в четверг. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– Оказана первая помощь, рана обработана, перебинтована нога. Мальчик 2015 года рождения передан родителям, – сообщили спасатели.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на улице Пархоменко сбили 8-летнего мальчика на самокате.

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