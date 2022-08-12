В Новосибирске первоклассник упал с катамарана и поранил ногу возле детского пляжа

В Новосибирске мальчик упал с катамарана и поранил ногу. Фото: Спасатели МАСС.
В Советском районе 7-летний мальчик упал с катамарана и поранил ногу возле пляжа «Детский». Инцидент произошел вечером в четверг. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
– Оказана первая помощь, рана обработана, перебинтована нога. Мальчик 2015 года рождения передан родителям, – сообщили спасатели.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на улице Пархоменко сбили 8-летнего мальчика на самокате.
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