Полуголый мужчина домогался девушек в новосибирском Академгородке

По словам девушек, на возмущение с их стороны мужчина никак не отреагировал. Фото: Сообщество Академгородка

В новосибирском Академгородке до двух девушек домогался полуголый мужчина с татуировкой на руке. Произошел инцидент вечером в четверг, 11 августа, на Морском проспекте.

— Незаметно подошел сзади, ткнул нас ниже спин и прошел между нами, хотя вокруг было много места, — пояснили девушки паблику ВКонтакте «Сообщество Академгородка».

По словам девушек, на возмущение с их стороны мужчина никак не отреагировал. Более того, он попытался выведать их имена. Когда у него ничего не вышло, ушел в сторону Обского моря.

В комментариях под постом другие девушки рассказали, что этот мужчина часто домогается до кого-то на Морском проспекте или в местных клубах. Доходило даже до вызова полиции.

Напомним, что на ОбьГЭСе неизвестный мужчина показал флористу половой орган. За непотребный вид мужчина извинился, объяснив, что это просто розыгрыш.

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