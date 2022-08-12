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Общество12 августа 2022 8:58

В Новосибирской области для ликвидации двух свалок выделят 360 миллионов рублей

Субсидии предоставят из федерального бюджета
Анастасия ХРОМЫХ
Для ликвидации двух свалок в Новосибирской области выделят 360 миллионов рублей.

Для ликвидации двух свалок в Новосибирской области выделят 360 миллионов рублей.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Новосибирской области ликвидируют две несанкционированные свалки. На это выделят 360 миллионов рублей, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии НСО.

В Минприроды уточнили, что свалки находятся в Калининском районе Новосибирска и в городе Барабинск.

− Работа по ликвидации свалок ведется в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», − уточнили в публикации.

Как рассказали в Минприроды, на протяжении нескольких месяцев шла подготовка к проведению экспертизы проектно-сметной документации и включению свалок в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

В июне 2022 года Министерство природных ресурсов и экологии направило заявки, чтобы получить субсидии из средств федерального бюджета. В итоге пришел положительный ответ.

− Принято решение о предоставлении в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета, − сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов.

На ликвидацию свалок выделят более 362 миллионов рублей.

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