В Новосибирской области для ликвидации двух свалок выделят 360 миллионов рублей

Для ликвидации двух свалок в Новосибирской области выделят 360 миллионов рублей.
Фото: Олег АДАМОВИЧ
В Новосибирской области ликвидируют две несанкционированные свалки. На это выделят 360 миллионов рублей, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии НСО.
В Минприроды уточнили, что свалки находятся в Калининском районе Новосибирска и в городе Барабинск.
− Работа по ликвидации свалок ведется в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», − уточнили в публикации.
Как рассказали в Минприроды, на протяжении нескольких месяцев шла подготовка к проведению экспертизы проектно-сметной документации и включению свалок в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.
В июне 2022 года Министерство природных ресурсов и экологии направило заявки, чтобы получить субсидии из средств федерального бюджета. В итоге пришел положительный ответ.
− Принято решение о предоставлении в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета, − сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов.
На ликвидацию свалок выделят более 362 миллионов рублей.
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