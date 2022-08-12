В Новосибирске из-за ДТП на перекрестке Лобова и Кирова образовалась пробка

ДТП приходится объезжать по тротуару. Фото: АСТ-54

В Новосибирске на улице Кирова перед перекрестком с улицей Лобова иномарка столкнулась с контейнеровозом. Произошло ДТП днем в пятницу, 12 августа, и вызвало огромную пробку. Фото в сеть выложили очевидцы аварии.

— Притёрлись Kia Rio и контейнеровоз Iveco. Место ДТП приходится объезжать через тротуар, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Судя по фото с места аварии, столкновение было несильным. О пострадавших не сообщалось. ДТП вызвало огромную пробку как по улице Лобова, так и по Кирова.

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