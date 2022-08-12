Новосибирцам назвали лучшее время и место для рыбалки в августе

Новосибирским рыбакам назвали самые удачные дни для рыбалки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самым лучшим днем для рыбалки в Новосибирске станет воскресенье, 14 августа. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода», который запустил специальный прогноз для любителей большого улова.

– В котловане Юго-Западного жилмассива рыбаков может ожидать большой улов карасей. Температура воды составит +25 градусов, давление будет чуть пониженным, такая погода хорошо подойдет для ловли карасей. Днем ожидается переменная облачность, после 18:00 пройдет дождь, во время которого рыба в водоеме заметно активизируется, – отмечают специалисты сервиса.

Также «Яндекс Погода» советует ловить карася и карпа на озерах Серебрянка и Каинка. В реке Бердь вода чуть холоднее, там можно будет поймать леща, карася, язя и окуня.

Еще один благоприятный день для улова – среда, 17 августа. До полудня будет идти дождь, после которого на крючок запрыгнут лещи, окуни и караси.

Новый прогноз для расчета удачной ловли рыбы можно найти в разделе «Рыбалка». Сервис даёт прогноз на десять дней, причём в первые два дня он почасовой.

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