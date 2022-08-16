В Новосибирске передано в суд дело водителя мусоровоза, который насмерть задавил пенсионера

В Новосибирске мусоровоз насмерть сбил 82-летнего дедушку во дворе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В суд поступило дело 41-летнего водителя мусоровоза, насмерть сбившего пенсионера в Новосибирске.

Напомним, ДТП случилось 4 мая 2022 года возле дома по улице Гоголя, 190/1. В 10.00 мусоровоз «КамАЗ» МК-4546 двигался задним ходом по двору дома: водитель не заметил 82-летнего пенсионера и сбил мужчину. Пенсионер от тяжелых травм скончался на месте аварии. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- 41-летний водитель признал вину, принес извинения и выплатил родственникам моральный и материальный ущерб в сумме 650 тысяч рублей. Ранее мужчина был не судим, воспитывает троих детей, характеризуется положительно, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина. - Прокурором утверждено обвинительное заключение, дело передано в суд.

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