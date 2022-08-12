В Новосибирске 16-летнего подростка обвиняют в краже кошелька по уголовной статье

В Новосибирске 16-летний подросток украл кошелек с деньгами и картой. Фото: Александр ГЛУЗ

В одном из дворов в Дзержинском районе 16-летний подросток нашёл потерянный кошелек. Он забрал полторы тысячи рублей и банковскую карточку себе, а все остальное выкинул в траву. Об этом в пятницу, 12 августа, рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

— Злоумышленник совершил ряд покупок по карте, используя функцию бесконтактной оплаты на сумму, не превышающую 1000 рублей, без ввода пин-кода, после чего он сломал карту на несколько частей и выбросил ее, — рассказали в ведомстве.

Всего мальчик украл больше 6 тысяч рублей. Для женщины, потерявшей кошелек, эта сумма оказалась весомой. Теперь подростка будут судить по уголовной статье о краже с банковского счета с причинением значительного ущерба.

Парень во всем сознался и раскаялся. Дело направили в суд.

Максимальное наказание по статье — 6 лет колонии.

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