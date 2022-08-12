В Новосибирскую область придет похолодание до +4 градусов с грозами

В Новосибирскую область придут похолодание до +4 градусов и грозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Новосибирскую область надвигается похолодание с грозами. Об этом рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В субботу, 13 августа, ночью будет 13-15 градусов, а днем − 25-27 градусов. Днем возможен кратковременный дождь с грозой.

В воскресенье в ночное время синоптики обещают 13-15 градусов, а в дневное – до 23 градусов тепла. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой.

КП-Новосибирск пообщалась с главным синоптиком Западно-Сибирского Гидрометцентра Анной Лапчик.

− Сегодня специалисты новосибирского Гидрометцентра выпустили штормовое предупреждение. Уже 13 августа через территорию Новосибирской области будет смещаться холодный атмосферный фронт. Холодная воздушная масса с районов Северного Урала, продвигаясь на восток, встретится с теплой воздушной массой. Из-за этого будет формироваться мощная кучевая облачность. Поэтому мы ожидаем грозовые дожди, местами сильные ливни, град и усиление ветра, − рассказала синоптик.

По словам Анны Лапчик, в субботу еще сохранится теплая погода. Но по западу, где уже будет проходить холодный фронт, температура воздуха опустится и составит 19-24 градуса.

− Днем в воскресенье вся территория Новосибирской области окажется под влиянием прохладной воздушной массы. В начале новой рабочей недели поступит очередная порция холода. Температура воздуха продолжит понижаться. Но осадков будет гораздо меньше. К середине недели мы ожидаем понижение ночной температуры до 4 градусов, − добавила синоптик.

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