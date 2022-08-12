Новосибирец пырнул ножом в печень 23-летнего парня из-за девушки

Новосибирец на почве ревности ударил ножом 23-летнего парня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 25-летний житель Кировского района пырнул ножом в печень 23-летнего парня. Сделал он это на почве ревности, рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В четверг, 11 августа, в Городскую больницу №3 доставили молодого человека с проникающим ножевым ранением печени. Вскоре об этом сообщили в полицию.

Свидетелем преступления стала девушка пострадавшего. Она и рассказала, кто напал на ее возлюбленного.

− На место прибыла следственно-оперативная группа. Ориентировку на злоумышленника направили всем наружным нарядам полиции, − сообщили в МВД.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался ранее не судимый 25-летний житель Кировского района.

Как рассказали в МВД, в ходе задержания подозреваемый попытался избавиться от орудия преступления. Но стражи правопорядка нашли и изъяли нож. Парня доставили в отдел полиции.

− Полицейские установили, что фигурант и потерпевший ранее были знакомы. Конфликт между ними произошел на почве ревности к общей знакомой. Известно, что злоумышленник специально взял кухонный нож и пошел на встречу с оппонентом, − рассказали в ведомстве.

Скорую потерпевшему вызвала его девушка.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ − «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

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