Новосибирец пырнул ножом в печень 23-летнего парня из-за девушки

Новосибирец на почве ревности ударил ножом 23-летнего парня.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске 25-летний житель Кировского района пырнул ножом в печень 23-летнего парня. Сделал он это на почве ревности, рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
В четверг, 11 августа, в Городскую больницу №3 доставили молодого человека с проникающим ножевым ранением печени. Вскоре об этом сообщили в полицию.
Свидетелем преступления стала девушка пострадавшего. Она и рассказала, кто напал на ее возлюбленного.
− На место прибыла следственно-оперативная группа. Ориентировку на злоумышленника направили всем наружным нарядам полиции, − сообщили в МВД.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался ранее не судимый 25-летний житель Кировского района.
Как рассказали в МВД, в ходе задержания подозреваемый попытался избавиться от орудия преступления. Но стражи правопорядка нашли и изъяли нож. Парня доставили в отдел полиции.
− Полицейские установили, что фигурант и потерпевший ранее были знакомы. Конфликт между ними произошел на почве ревности к общей знакомой. Известно, что злоумышленник специально взял кухонный нож и пошел на встречу с оппонентом, − рассказали в ведомстве.
Скорую потерпевшему вызвала его девушка.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ − «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
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