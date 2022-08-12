Дорогу от Новосибирска до аэропорта Толмачево отремонтируют к октябрю

Дорогу до аэропорта Толмачево планируют отремонтировать к октябрю. Фото: Дороги НСО

Дорогу «Новосибирск – аэропорт Толмачево» планируют отремонтировать к октябрю. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

− Работы ведутся на участках с км 0+000 по км 0+981, с км 2+721 по км 6+800, с км 0+981 по км 2+721, − рассказали в ТУАД.

Дорожники выполняют работы в основном в ночное время. Им предстоит отфрезеровать изношенное покрытие, заменить бордюрный камень на остановках Медвежий и Ягодинская, а также барьерное ограждение на подходах к кольцевой развязке на аэропорт. Еще необходимо уложить новое асфальтобетонное покрытие.

− Все работы должны быть завершены в октябре 2022 года. Общая стоимость проекта − почти 105 миллионов рублей, − уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

Дорогу «Новосибирск – аэропорт Толмачево» реконструировали в 2007 году. Ее протяженность составляет чуть больше семи километров.

В ТУАД добавили, что главной задачей ремонта является повышение пропускной способности трассы. Также важно убрать с дороги дефекты в виде колеи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber