Приколист-эксгибиционист напугал продавцов в новосибирском цветочном магазине

В Новосибирске эксгибиционист напугал продавцов в цветочном. Фото: На ОбьГЭСе (Новосибирск).

Продавцам в цветочных магазинах на ОбьГЭСе в последнее время не везет. То прохожий изобьет и сломает нос, то покупатель выставит половой орган на всеобщее обозрение. О последнем случае, который произошел 7 августа, пострадавшие рассказали в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в социальной сети «ВКонтакте».

– Пока флорист предлагала цветок, у мужчины из-под шорт торчало непотребство. Было довольно неприятно флористу, но виду не показала, – сообщили в группе.

Затем, по словам очевидцев, мужчина заметил, в чем проблема, извинился и ушел. Однако потом вернулся и объяснил все розыгрышем, якобы он просто следил за реакцией людей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала советы психолога о том, как вести себя при встрече с извращенцами. Специалист рекомендовал не реагировать или спокойно пройти мимо. Эксгибиционист будет разочарован и, возможно, в следующий раз не пойдет в то же место.

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