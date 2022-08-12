В Новосибирске открытый люк на проезжей части прикрыли дорожным знаком

В Кировском районе открытый люк на проезжей части прикрыли дорожным знаком. Фото: АСТ-54

В Кировском районе Новосибирска открытый колодец, расположенный посреди проезжей части, прикрыли дорожным знаком. Об опасном участке рассказали в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, колодец находится на улице Немировича-Данченко, 100/2.

− Будьте внимательны и осторожны, − предупредили водителей.

В комментариях пользователи Сети отметили, что эта проблема существует давно.

− Там постоянно этот люк открыт. Причем как-то был открыт без опознавательных знаков, и я чуть было не влетела в него, − рассказала одна из местных жительниц.

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