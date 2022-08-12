В Новосибирске спасатели помогли вытащить заглохший катер с двумя взрослыми и ребенком на Оби

В Новосибирске вытащили катер, который заглох посреди реки. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске спасатели помогли дрейфующим посреди Оби пассажирам катера. На борту застряли 63-летний мужчина, 40-летняя женщина и 9-летний ребенок. ЧП произошло в четверг, об этом 12 августа сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– При плановом патрулировании на акватории Новосибирского водохранилища между островом Тайвань и Шлюзами был обнаружен катер, потерявший ход, – рассказали в службе.

Людей благополучно доставили к заливу и высадили на землю в сопровождении спасателей. Помощь врачей никому из них не понадобилась.

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