Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не прощает предателей

Мэр Анатолий Локоть заявил, что не прощает предателей. Фото: стоп-кадр прямой трансляции.

Мэр Анатолий Локоть признался в эфире радио КП-Новосибирск, какой из грехов считает самым тяжелым. Он заявил, что не прощает предательство.

– Каждый человек рано или поздно сталкивается с подобным явлением в больших и малых масштабах. На мой взгляд, это самый тяжелый грех из всех грехов. Я так устроен, я не могу простить предательство. У меня остается шрам на всю жизнь, – сказал глава города.

Мэр также добавил, что считает это не лучшей чертой своего характера.

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