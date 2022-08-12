В Новосибирске сгорел припаркованный автомобиль на улице Кирова

В Новосибирске сгорел припаркованный автомобиль. Фото: АСТ-54.

В ночь на 12 августа в Октябрьском районе Новосибирска сгорел автомобиль. Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», ЧП произошло возле дома № 46/1 по улице Кирова.

– Огонь потушили пожарные, но транспортное средство выгорело практически полностью, – написали в группе свидетели пожара.

По асфальту растеклись ручьи технической жидкости. Пожарным удалось обезопасить от перехода огня другие автомобили.

Напомним, в четверг в Новосибирске загорелась квартира на улице Колхидской.

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