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Происшествия12 августа 2022 2:16

В Новосибирске сгорел припаркованный автомобиль на улице Кирова

Огонь потушили пожарные
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске сгорел припаркованный автомобиль. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске сгорел припаркованный автомобиль. Фото: АСТ-54.

В ночь на 12 августа в Октябрьском районе Новосибирска сгорел автомобиль. Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», ЧП произошло возле дома № 46/1 по улице Кирова.

– Огонь потушили пожарные, но транспортное средство выгорело практически полностью, – написали в группе свидетели пожара.

По асфальту растеклись ручьи технической жидкости. Пожарным удалось обезопасить от перехода огня другие автомобили.

Напомним, в четверг в Новосибирске загорелась квартира на улице Колхидской.

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