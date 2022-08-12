В МВД нашли семью мальчика, который устроил стрельбу из окна дома в Новосибирске

Семью хулигана проверят инспекторы ПДН. Фото: Типичный Дзержинский|Новосибирск.
В Новосибирске полицейские установили личность мальчика, который обстреливал пластиковыми пульками прохожих. Как уточнили в главном управлении МВД России по Новосибирской области, заявлений на ребенка никто не писал, даже скорая не потребовалась никому, в кого прилетели «патроны».
– По предварительной информации, мальчик стрелял из игрушечного пистолета. Проводится проверка. Сотрудниками ПДН будет проведена профилактическая работа с семьей, – сообщили в полиции.
Напомним, инцидент произошел в Дзержинском районе на улице Андриена Лежена, 19.
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