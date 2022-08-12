Волонтеры рассказали подробности о псе, которого привязали к дереву около вольеров

Собаку привязали около приюта. Фото: Приют Академгородка

В приюте рассказали подробности о псе, которого бросили около вольеров. Напомним, инцидент произошел 10 августа: руководитель приюта в Академгородке Галина Клебче нашла около из здания привязанного к дереву пса.

– Друзья мои, у меня только что появилась информация о вчерашнем подкидыше. Зовут пёсика Бим. Да, это помесь стаффа и питбуля, возраст 7 лет. Хозяин пса умер 3 августа. Забрать его никто не может. И был выбран такой вариант – подбросить. Не объясняя ситуации, рискуя здоровьем и пса, и людей, – рассказала Галина Клебче изданию «Навигатор».

Зоозащитница также отметила, что собака знает команды и довольно спокойная по характеру. Сейчас для пса подыскивают новый дом.

Связаться с руководителем приюта можно по телефону 8-913-959-23-33.

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