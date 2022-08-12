Психолог рассказала, что делать родителям, если подросток не хочет в школу

Педагог-психолог Ольга Сень рассказала, как быть родителям, если их подросток не хочет идти в школу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Педагог-психолог Ольга Сень рассказала, как быть родителям, если их подросток не хочет идти в школу. По ее словам, хорошее расположение духа перед новым учебным годом – очень важно.

В частности, психолог советует делать ставку на общение – ведь это, как ни крути, основной вид деятельности подростков в школе. В таком случае можно напомнить ребенку, что начало нового учебного года – это возможность «на других посмотреть и себя показать». Стоит обратить внимание подростка на то, как он вырос и изменился за лето.

Также родители могут продумать с ребенком план совместных активностей на ближайшее время. К примеру, решить, что каждый месяц они будут вместе куда-то ходить или выезжать. Это может послужить дополнительной мотивацией. А еще можно устроить вечеринку в конце лета – чтобы красиво «зафиналить» этот этап и запустить новый.

- Не стоит сразу загружать ребенка большим количеством кружков и дополнительных занятий, — пояснила Ольга Сень изданию ЧС-ИНФО. — Лучше вводить их постепенно и отслеживать, насколько тяжело они даются. Ведь даже взрослым сложно после отпуска сразу включиться в рабочий процесс, а тем более ребенку. И очень важно, чтобы дополнительная нагрузка была не только адекватной по объему, но и действительно интересной ребёнку по содержанию.

Еще для многих подростков большое значение имеют внешний вид и новые школьные атрибуты. Поэтому родители могут отправиться подбирать одежду и канцелярию вместе с чадом. Это тоже может помочь с формированием позитивного настроя на будущий учебный год.

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