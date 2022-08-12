В Новосибирской области обманутым дольщикам выплатили более 2,8 миллиардов рублей

Дольщикам выплатили компенсацию. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года удалось решить проблему тысячи обманутых дольщиков. Им всем выплатили компенсацию.

- Удалось решить проблему без малого 1000 обманутых дольщиков, которым выплачено свыше 2,8 миллиардов рублей. Почти на треть сократилось число проблемных объектов долевого строительства, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе ввод нового жилья идет с опережением графика. По плану в 2022 году предстоит ввести в эксплуатацию 71 объект. За первые семь месяцев этого года в регионе уже было введено в эксплуатацию 1, 179 миллионов квадратных метров жилья.

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