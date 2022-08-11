Жители Новокузнецка не оплачивают проезд в транспорте без кондуктора

По словам мэра, те, кто не оплачивают проезд обворовывают казну.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новокузнецке пассажиры общественного транспорта продолжают не платить за проезд, если отсутствуют кондуктор. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.
— По факту, люди обворовывают бюджет. И администрация лишается возможности произвести какие-либо дополнительные работы по благоустройству или же по обеспечению территорий необходимой инфраструктурой, — передает словам Кузнецова Сибдепо.
По словам мэра, возвращение кондукторов или установка камер в транспорт сильно ударит по бюджету. Но и отсутствие кондукторов также негативно сказывается на казне.
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