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Общество11 августа 2022 17:04

Жители Новокузнецка не оплачивают проезд в транспорте без кондуктора

Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам мэра, те, кто не оплачивают проезд обворовывают казну.

По словам мэра, те, кто не оплачивают проезд обворовывают казну.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новокузнецке пассажиры общественного транспорта продолжают не платить за проезд, если отсутствуют кондуктор. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

— По факту, люди обворовывают бюджет. И администрация лишается возможности произвести какие-либо дополнительные работы по благоустройству или же по обеспечению территорий необходимой инфраструктурой, — передает словам Кузнецова Сибдепо.

По словам мэра, возвращение кондукторов или установка камер в транспорт сильно ударит по бюджету. Но и отсутствие кондукторов также негативно сказывается на казне.

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