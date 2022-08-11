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Общество11 августа 2022 17:03

«Глубина — это для живописцев»: Новосибирский музей показал «поверхностные работы» московского фотографа

По словам автора, на просмотр выставки хватит и семи минут
Надежда КАСЬЯНОВА
По словам фотографа, на просмотр выставки хватит и семи минут. Фото: Горсайт

По словам фотографа, на просмотр выставки хватит и семи минут. Фото: Горсайт

В Новосибирском государственном художественном музее открылась экспериментальная выставка «Вокруг леса» фотографа Владислава Ефимова. Экспозиция представлена своеобразными фотографиями, которые оценят не все. Посетители выставки увидят смазанные кадры, сделанные словно второпях, быстро меняющиеся фото и детализированные изображения травы или листьев.

— Это визуальный эксперимент, не остающийся в вечности. Всё современное искусство вообще поверхностно. Глубина — это для живописцев. Тут же поверхностное наблюдение, которое может воспроизвести какой-то объемный образ. Художник прост, не надо требовать от него, о чём он размышлял. Это скорее скольжение, — пояснил Горсайту фотограф Владислав Ефимов.

Несмотря на обширность выставки, по словам Ефимова, на ее просмотр хватит и семи минут. Все дело в том, что зрителю не нужно погружаться в детали и размышлять над увиденным. Потому что все дело в «скольжении».

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