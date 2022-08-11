В Новосибирске водитель «буханки» снес подрезавшему его грузовику зеркало

Водитель грузовика решил перестроиться прямо перед носом «буханки» и не включил поворотники. Фото: кадр из видео

В Новосибирске обидчивый водитель «буханки» снес подрезавшему его грузовику зеркало. Произошел акт мести на улице Петухова в четверг, 11 августа. Видео в сеть выложили очевидцы.

— Обиженка! Какие все нежные пошли.

— Зачем ему зеркала, если он в них не смотрит.

— Повороты включать надо, тогда зеркала терять не будешь, — пишут подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Судя по видео, водитель грузовика решил перестроиться прямо перед носом «буханки» и не включил поворотники. Водителю «УАЗа» пришлось резко тормозить, чтобы избежать столкновения. Авария не случилась, но мужчина затаил обиду. Некоторое время он ехал следом за грузовиком до светофора. Когда грузовик остановился на «красный», водитель «буханки» снес ему левое зеркало.

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