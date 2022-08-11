В Новосибирске три муниципальные бани отремонтируют за счет инвесторов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске три муниципальные бани отремонтируют за счет инвесторов. Речь идет о зданиях бань №22, №7 и «Бодрость».

- Реконструкция предполагает увеличение общей площади всех объектов недвижимости не менее чем на 5% от исходной с сохранением функционалк. После завершения реконструкции учреждение приобретает помещения площадью не менее исходной, - пояснили в мэрии города.

Инвесторов определят по результатам конкурса. Они будут обязаны вложить в проект бани «Бодрость» не менее 28 миллионов рублей, в проекты бань №22 и №7 – не менее 146 миллионов рублей.

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