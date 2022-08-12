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Происшествия12 августа 2022 6:07

В Новосибирске отец судится с семьей умершего сына за 3,3 миллиона рублей

Родственники считают, что мужчина оформил фиктивную расписку
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Семейный бизнес вокруг АЗС закончился уголовным делом

Семейный бизнес вокруг АЗС закончился уголовным делом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске семейный бизнес закончился скандалом: зять решил засудить бывшего тестя и экс-супругу, вместе с которыми создал бизнес. На скамье подсудимых оказались 73-летний пенсионер Виктор* и его 37-летняя дочь Тамара*.

История началась в 2009 году, когда новосибирец Владлен* предложил отцу-пенсионеру, сестре и ее мужу построить АЗС. Вместе они создали ООО, где Владлен* получил самую большую долю - 50%, сестра Тамара* и ее муж получили по 25%. В 2011 году Владлен* перестал быть директором компании и передал должность сестре. В 2012 году строительства АЗС было закончено.

В 2014 году отец-пенсионер Виктор стал конфликтовать с сыном Владленом из-за денег. В итоге Владлен создал свою фирму, и с ее помощью стал управлять построенной АЗС. После конфликта отец с дочерью, которая на тот момент являлась директором АЗС, составили договор займа в 3 млн рублей: согласно ему, отец-пенсионер дал АЗС займ в 3 миллиона рублей.

В 2016 совместная топливная фирма начала процедуру банкротства, но через год умер ее основатель Владлен. Наследниками оказались его жена, маленькая дочь, отец Виктор и мать. На четверых осталась сумма в 7,5 млн рублей. Однако отец умершего бизнесмена предъявил в суде тот самый договор займа и взыскал более 3,3 млн рублей.

- Родственники обратились в полицию с заявлением, следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые не признали вину, ранее не были судимы. Дело слушается в Октябрьском районном суде, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

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