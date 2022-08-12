В Новосибирске отец судится с семьей умершего сына за 3,3 миллиона рублей

Семейный бизнес вокруг АЗС закончился уголовным делом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске семейный бизнес закончился скандалом: зять решил засудить бывшего тестя и экс-супругу, вместе с которыми создал бизнес. На скамье подсудимых оказались 73-летний пенсионер Виктор* и его 37-летняя дочь Тамара*.

История началась в 2009 году, когда новосибирец Владлен* предложил отцу-пенсионеру, сестре и ее мужу построить АЗС. Вместе они создали ООО, где Владлен* получил самую большую долю - 50%, сестра Тамара* и ее муж получили по 25%. В 2011 году Владлен* перестал быть директором компании и передал должность сестре. В 2012 году строительства АЗС было закончено.

В 2014 году отец-пенсионер Виктор стал конфликтовать с сыном Владленом из-за денег. В итоге Владлен создал свою фирму, и с ее помощью стал управлять построенной АЗС. После конфликта отец с дочерью, которая на тот момент являлась директором АЗС, составили договор займа в 3 млн рублей: согласно ему, отец-пенсионер дал АЗС займ в 3 миллиона рублей.

В 2016 совместная топливная фирма начала процедуру банкротства, но через год умер ее основатель Владлен. Наследниками оказались его жена, маленькая дочь, отец Виктор и мать. На четверых осталась сумма в 7,5 млн рублей. Однако отец умершего бизнесмена предъявил в суде тот самый договор займа и взыскал более 3,3 млн рублей.

- Родственники обратились в полицию с заявлением, следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые не признали вину, ранее не были судимы. Дело слушается в Октябрьском районном суде, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

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