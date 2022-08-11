В Новосибирске загорелась квартира на Колхидской

От огня пострадали балкон на 9 этаже, а также комната и балкон на 10 этаже. Фото: АСТ-54

В Новосибирске на улице Колхидской вспыхнула квартира на 8 этаже в 10-этажном доме. От нее огонь распространился дальше на балкон последнего этажа. Произошло ЧП вечером в четверг, 11 августа.

— На момент прибытия первых пожарных расчетов горел балкон на 8 этаже. Огонь стремительно распространялся на вышерасположенный балкон. В ходе разведки в горящей квартире, где было плотное задымление, никого не обнаружили. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве пояснили, что из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Также из квартиры по соседству с горящей эвакуировали трех человек, в том числе двух детей.

— Открытое горение ликвидировали в течение 15 минут. В результате огнём повреждены кухня, комната и балкон на 8 этаже, а также балкон и оконная рама на 9 этаже на общей площади 49 квадратов, — добавили в МЧС.

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