В Бердске Suzuki проскочил на красный и устроил массовое ДТП

В ДТП пострадал водитель отечественной машины. Фото: Госавтоинспекция НСО

В Бердске произошло массовое ДТП с пострадавшими. Автомобиль Suzuki вылетел на «красный», столкнулся с отечественной машиной, которую после отбросило в иномарку, и врезался в забор. Произошла авария вечером 10 августа.

— 34-летняя женщина за рулем Suzuki Aerio двигалась по улице Маяковского в сторону улицы Красная Сибирь. По дороге на нерегулируемом перекрестке она врезалась в автомобиль Lada Granta, который отбросило на проезжающую мимо «Тойоту». Сам же виновник ДТП врезался в ограждение, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал 66-летний водитель отечественной машины. С различными травмами его доставили в больницу.

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