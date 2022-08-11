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Происшествия11 августа 2022 13:33

В Новосибирске работодатель задолжал сотрудникам 140 тысяч рублей

За два месяца работы сотрудники только частично получили зарплату
Надежда КАСЬЯНОВА
Директор фирмы задолжала двум сотрудникам 140 тысяч рублей.

Директор фирмы задолжала двум сотрудникам 140 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске возбудили уголовное дело на 39-летнюю директора фирмы, которая задолжала двум сотрудникам зарплату за два месяца. Ей грозит до года тюрьмы или штраф свыше 100 тысяч рублей.

— Директор организации частично не выплатила за июнь-июль 2020 года зарплату и иные установленные законом выплаты двум работникам на сумму не менее 140 тысяч рублей. Возможность погашения задолженности по заработной плате у работодателя имелась, — рассказали в региональном Следственном комитете.

В СК уточнили, что есть вероятность наложения ареста на имущество директора организации.

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