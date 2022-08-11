В Новосибирске работодатель задолжал сотрудникам 140 тысяч рублей

Директор фирмы задолжала двум сотрудникам 140 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске возбудили уголовное дело на 39-летнюю директора фирмы, которая задолжала двум сотрудникам зарплату за два месяца. Ей грозит до года тюрьмы или штраф свыше 100 тысяч рублей.

— Директор организации частично не выплатила за июнь-июль 2020 года зарплату и иные установленные законом выплаты двум работникам на сумму не менее 140 тысяч рублей. Возможность погашения задолженности по заработной плате у работодателя имелась, — рассказали в региональном Следственном комитете.

В СК уточнили, что есть вероятность наложения ареста на имущество директора организации.

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