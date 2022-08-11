Пик Сатурна в оппозиции увидят новосибирцы 14 августа

Новосибирцы 14 августа увидят пик Сатурна в оппозиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей Новосибирска появится возможность увидеть пик Сатурна в оппозиции. Об этом сообщили в группе Большого новосибирского планетария «ВКонтакте».

14 августа планета будет находиться в противостоянии с Солнцем.

− Яркость колец Сатурна резко увеличивается, − объяснили в планетарии.

Это идеальное время для того, чтобы понаблюдать за небесным телом. Любоваться Сатурном лучше всего вдали от городских огней.

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