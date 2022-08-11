В Новосибирске ищут 56-летнюю женщину в салатовом платье и босоножках на платформе

Женщина может нуждаться в медицинской помощи. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске ищут 56-летнюю Римму Щербакову. Женщина ушла из дома по улице Корельская утром в среду, 10 августа. Сейчас ее ищут волонтеры и полиция.

- Приметы: рост 163-165 сантиметров, среднее телосложение, длинные прямые крашеные темно-каштановые волосы, собранные в хвост, карие глаза, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». – На момент своего исчезновения женщина была одета в салатовое платье с разноцветными крапинками и черные кожаные босоножки на платформе.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Римма или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-0911 или в полицию по номеру 112.

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