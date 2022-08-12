В Новосибирске ревнивец получил год колонии за угрозы убить жену

Мужчина пришел к жене со шприцем и заявил, что в нем - яд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске 42-летний ревнивец получил срок за угрозы убийством своей жене. Подробности приговора рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Первомайского района.

Подсудимый трижды угрожал жене убийством в квартире дома на улице Таловая: 24 апреля, 29 апреля и 9 мая 2022 года. Свидетелями ссор были соседка, супруга дебошира каждый раз вызывала полицию. Поводом для ссор была ревность, хотя супруги уже несколько месяцев не жили вместе.

- 40-летний мужчина был ранее судим за грабеж, злоупотреблял алкоголем. Как только выпивал – шел к жене, колотил дверь и начинал угрожать. Сначала ножовкой, затем «розочкой», один раз пришел со шприцем, в котором якобы был яд. Полицейские забирали его в отдел, протрезвев, подсудимый писал явку с повинной, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Однако жена простила мужа за угрозы убийством, а вот полиция довела уголовные дела до суда. Суд назначил дебоширу 1 год лишения свободы в колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил.

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