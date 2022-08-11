Барабан с видеоэкранами установят вокруг стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске

Вокруг стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске установят барабан с видеоэкранами. Фото: Анатолий ЛОКОТЬ

Вокруг стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске появятся специальные экраны для транслирования фото и видео. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

Градоначальник понаблюдал за ходом работ по изготовлению каркаса стелы.

− Сейчас специалисты делают самый важный и интересный элемент — барабан, на котором будут крепиться LED-экраны, − поделился Анатолий Локоть.

По словам мэра Новосибирска, на этих экранах будут показывать фотографии и видеоролики. Какие именно, градоначальник не уточнил.

Анатолий Локоть добавил, что наличие подобных конструкций – это главная изюминка проекта. Ведь раньше в монументальном искусстве такие решения не реализовывали.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в мэрии показали каркас будущей стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести».

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