В Новосибирской области на 13,9% выросло количество особо тяжких преступлений

В Новосибирской области резко выросло количество особо тяжких преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области резко выросло количество особо тяжких преступлений. Такие данные приводит прокуратура по итогам работы за первое полугодие 2022 года.

- В области возросло на 13,9 % количество особо тяжких преступлений, в том числе убийств. А также преступлений, совершенных рецидивистами. Выросла и преступность среди несовершеннолетних, - сообщили в прокуратуре РФ по СФО.

В ведомстве также отметили, что на низком уровне находится раскрываемость преступлений.

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