В Минздраве рассказали, сколько беременных вакцинировались против ковида в Новосибирской области в 2022 году

В Минздраве НСО назвали количество привитых от ковида беременных в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области назвали количество беременных в регионе, вакцинированных против ковида. Статистику предоставили КП-Новосибирск.

− По информации на 8 августа, в Новосибирской области в 2022 году однократно вакцинированы против коронавируса 34 беременные, − рассказали в Минздраве.

Сибирячек, которые прошли полный курс вакцинации, немного больше. Их 47, добавили в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск писала, что вирусолог Сергей Нетесов назвал главный минус назальной вакцины от ковида.

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