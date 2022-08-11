В Минздраве рассказали, сколько беременных вакцинировались против ковида в Новосибирской области в 2022 году

В Минздраве НСО назвали количество привитых от ковида беременных в 2022 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области назвали количество беременных в регионе, вакцинированных против ковида. Статистику предоставили КП-Новосибирск.
− По информации на 8 августа, в Новосибирской области в 2022 году однократно вакцинированы против коронавируса 34 беременные, − рассказали в Минздраве.
Сибирячек, которые прошли полный курс вакцинации, немного больше. Их 47, добавили в ведомстве.
Ранее КП-Новосибирск писала, что вирусолог Сергей Нетесов назвал главный минус назальной вакцины от ковида.
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