В Новосибирске осудили вора, который сам вернул украденный телефон

Вор уверял. что телефон нашел. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске телефонный вор проиграл апелляцию в Новосибирском областном суде. Сама история началась еще 10 августа 2021 года в час пик. Женщина ехала на автобусе от СТЦ «Мега» до остановки «ГУМ», во время остановки автобуса на нее навалился тот самый жулик и быстро вышел из автобуса. Добычей злоумышленника стал смартфон ценой более 26 тысяч рублей.

Через 25 минут тот самый вор зашел в комнату досмотра багажа станции метро «Гагаринская» зашел: на нем был капюшон и маска. Он положил на стол телефон и сказал: «Нашел, девушка потеряла». Контролер попросил парня остановиться, но тот быстро стал уходить. Тогда сотрудник метрополитена крикнул полицейским.

Сотрудники МВД задержали жулика, им оказался 40-летний житель города Болотное. Он стал утверждать, что нашел телефон в метро. Полицейские быстро нашли хозяйку телефона, она пожаловалась: телефон у нее украли. Тогда задержанный рассказал, что якобы ехал в автобусе и на остановке «ГУМ» нашел на сиденье забытый смартфон.

Полицейские не поверили возбудили уголовное дело о краже со значительным ущербом.

- Мужчина ранее не был судим, официально не работал, имеет двух детей. Суд назначил 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком в два года. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, жалобы адвоката – без удовлетворения, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. – Приговор вступил в законную силу.

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