Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку

Должность прокурора Новосибирской области Яков Хорошев занимал с ноября 2018 года. Фото: прокуратура НСО

Прокурор Новосибирской области 65-летний Яков Хорошев ушел в отставку. С коллективом он попрощался в четверг, 11 августа, во время подведения итогов работы ведомства за первое полугодие 2022 года.

— Коллектив прокуратуры преподнес Якову Хорошеву в подарок часы, — передает слова бывших сослуживцев «Ъ-Сибирь».

Яков Хорошев занимал должность прокурора Новосибирской области с ноября 2018 года. До этого он девять лет был прокурором Алтайского края.

Яков Хорошев родился в 1956 году в Астраханской области. После окончания в 1978 году юрфака Иркутского госуниверситета пошел в армию. Профессиональную деятельность начал в Бурятской транспортной прокуратуре с должности следователя. Дослужился до прокурора Бурятии, а в январе 2009 года занял должность прокурора Алтайского края, а еще через девять лет стал прокурором Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер