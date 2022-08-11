Самоубийство Дмитрия Казакова подтвердили в ГУФСИН

В областном ГУФСИН подтвердили самоубийство Дмитрия Казакова. Фото: СК СКР по НСО\соцсети

В областном ГУФСИН подтвердили самоубийство Дмитрия Казакова, подозреваемого в убийстве жены главврача искитимской городской больницы. Напомним, о том, что мужчина покончил с собой в СИЗО стало известно 10 августа.

— Обвиняемый был обнаружен сотрудниками учреждения в камере без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия, которые положительного результата не принесли, — пояснили КП-Новосибирск в ГУФСИН по Новосибирской области.

В ведомстве также отметили, что сейчас проверочные материалы дела направлены в Следственный комитет.

Напомним, в новосибирское СИЗО Дмитрия Казакова этапировали из Томска. Там его задержали после убийства жены главврача искитимской городской больницы Людмилы Кайгородовой. Жуткое происшествие случилось 27 сентября 2020 года. Преступник пробрался в дом Кайгородовых через окно на первом этаже. В этот момент пострадавшая была дома одна. Он связал ее и изрезал ножом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийца жены главврача искитимской больницы покончил с собой в СИЗО

ЧП случилось в ночь на 10 августа (подробнее).

Пропали деньги, золото и шубы: грабители убили жену главврача больницы под Новосибирском

56-летнюю Людмилу Кайгородову нашел мертвой муж, вернувшийся рано утром с охоты из другого района (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber