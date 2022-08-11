В Ленинском районе Новосибирска иномарка вылетела с дороги и врезалась в рекламную опору

В Новосибирске автомобиль врезался в рекламную опору после ДТП. Фото: АСТ-54

В четверг, 11 августа, в Ленинском районе произошло ДТП с участием кроссовера и седана. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Автомобили столкнулись на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Космической.

− После столкновения кроссовер вылетел с дороги и врезался в рекламную опору, − рассказали в паблике.

По предварительной информации, никто не пострадал. Судя по фото, у обоих авто сильно смяло переднюю часть.

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