В Ленинском районе Новосибирска иномарка вылетела с дороги и врезалась в рекламную опору

В Новосибирске автомобиль врезался в рекламную опору после ДТП. Фото: АСТ-54
В четверг, 11 августа, в Ленинском районе произошло ДТП с участием кроссовера и седана. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Автомобили столкнулись на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Космической.
− После столкновения кроссовер вылетел с дороги и врезался в рекламную опору, − рассказали в паблике.
По предварительной информации, никто не пострадал. Судя по фото, у обоих авто сильно смяло переднюю часть.
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