В Новосибирске в ДТП с «Жигули» пострадала 15-летняя девочка

Второй участник ДТП скрылся с места аварии. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске на улице Ленинградской произошло ДТП. «Жигули» столкнулись с неизвестной машиной, которая скрылась с места аварии. Не обошлось без пострадавших. Произошло ДТП поздно вечером 10 августа.

— 19-летний водитель за рулем автомобиля «Жигули» двигался по улице Лобова. У дома №341 по улице Ленинградская он не предоставил преимущества в движение для другого автомобиля, двигающегося по главной дороге, и столкнулся с ним, — рассказали в городском ГИБДД.

Второго участника ДТП не удалось установить. Он скрылся с места аварии. В ДТП пострадала 15-летняя пассажирка «Жигули». Ее с различными травмами доставили в больницу.

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