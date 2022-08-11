В память о капитане, погибшем в ходе спецоперации, нарисуют мурал на фасаде здания в Новосибирске

В память о погибшем герое на стене дома нарисуют его портрет. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске на стене дома появится портрет погибшего в ходе спецоперации на Донбассе гвардии капитана из Бердска Ивана Романова. Об этом на часе прессы в четверг, 11 августа, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

– У нас выбрано несколько мест для размещения муралов, это такие большие картины на торцах зданий. Здесь мурал посвящен погибшему герою, нашему защитнику. Выпускнику нашего высшего военного командного училища в Академгородке, – рассказал глава Новосибирска.

Мурал появится на стене здания по адресу Большевистская, 48. Сейчас специалисты уже приступили к покраске фасада.

Напомним, Иван Романов погиб 24 апреля, спасая своего сослуживца. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мемориальную доску ефрейтору Камилю Хабибназарову, погибшему в ходе спецоперации на Украине, установят 6 сентября.

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