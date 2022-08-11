Жители Новосибирска перепутали пьяного мужчину с трупом

Новосибирцы перепутали пьяного мужчину с трупом. Фото: АСТ-54

В Новосибирске мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения перепутали с трупом. Изначально информация о найденном «теле» появилась в группе «АСТ-54».

Очевидцы сообщили, что в четверг, 11 августа, в сквере на улице 25 лет Октября обнаружили труп мужчины. Сибиряка нашли лежащим в кустах.

На место прибыли сотрудники полиции. Самого мужчину увезли.

КП-Новосибирск обратилась в Следственный комитет за комментарием. В итоге история получила неожиданный поворот.

− Мужчина жив. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения, − рассказали в СК.

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