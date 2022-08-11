В Новосибирске мужчина на костылях наворовал в магазине на 10 000 рублей

Фото: предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

Сигнал тревоги из крупного сетевого маркета поступил в дежурную часть Агентства Безопасности 10 августа в 12.23. Прибывшему на вызов экипажу ГБР-74 сотрудник службы безопасности рассказал, что лично наблюдал по монитору, как в торговый зал зашел мужчина с двумя костылями, которые скорее волочил за собой, нежели использовал для опоры, но при этом прихрамывал.

Пройдя в отдел средств гигиены и бытовой химии, хромой взял с витрины четыре флакона шампуня Head&Shoulders, которые засунул под мышки, накинул на плечи куртку и, опираясь на костыли, пошел к выходу. За линией касс его задержали подъехавшие к этому времени «гвардейцы».

Выяснилось, что задержанному 49 лет. Он нигде не работает и на жизнь зарабатывает, перепродавая украденные из магазинов товары. Ранее уже привлекался к уголовной ответственности, но свободы не лишался. По поводу костылей пояснил, что использует их, так как у него сильно болит нога, а куртку в такую жару носит с собой «на всякий пожарный случай».

Ущерб, причиненный этой кражей и другими, совершенными ранее им же в этом магазине, оценили в 10 000 рублей. Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ передали задержанного в полицию.