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Общество11 августа 2022 9:23

В Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеоусловия 12 августа

Предупреждение действует с 10:00 до 18:00
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий.

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в Телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Предупреждение распространяется на пятницу, 12 августа. Оно будет действовать с 10:00 до 18:00.

− На территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Объявлена первая степень опасности, − рассказали в Минприроды.

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