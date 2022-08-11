В Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеоусловия 12 августа

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в Телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Предупреждение распространяется на пятницу, 12 августа. Оно будет действовать с 10:00 до 18:00.

− На территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей. Объявлена первая степень опасности, − рассказали в Минприроды.

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