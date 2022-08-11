Мэр Новосибирска откроет мемориал погибшему на Украине военному 6 сентября

Мемориальную доску установят 6 сентября. Фото: стоп-кадр из видео/Городской гражданско-патриотический центр
В Новосибирске установят мемориальную доску ефрейтору Камилю Хабибназарову, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Участие в торжественном открытии пообещал принять мэр Анатолий Локоть. Об этом он заявил во время пресс-конференции в четверг, 11 августа.
— Наметили с мамой и родственниками дату открытия мемориальной доски — 6 сентября. Я намерен принять участие, — сообщил мэр.
Мемориальную доску установят в школе №24, где учился Камиль Хабибназаров, спустя ровно полгода со дня его смерти.
Напомним, что с просьбой установить памятную доску в мэрию обратилась мать погибшего Камиля Хабибназарова. Однако там ей отказались, заявив, что с момента гибели ефрейтора не прошел положенный срок — пять лет. Такой ответ возмутил родственников погибшего военного и общественность. В дело пришлось вмешаться Анатолию Локтю.
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