Жители Искитима под Новосибирском боятся открытия исправительного центра среди жилых домов

В Искитиме могут открыть исправительный центр для преступников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Шипуновского микрорайона в городе Искитим под Новосибирском заподозрили, что рядом с жилыми домами скоро откроют исправительный центр для особо опасных преступников. Они заметили автомобиль ГУФСИН и двухъярусные кровати на территории здания № 13 на улице Прорабской.

Местные жители даже создали петицию, которую подписали уже более 500 человек.

– Мы обеспокоены свалившейся как снег на голову новостью об открытии у нас исправительного центра. ИЦ планируется разместить в черте города, вокруг находятся многоквартирные дома и частный сектор. Буквально в 100 метрах от данного центра находится школа № 10, – пишут авторы петиции.

Мэр Искитима Сергей Завражин подтвердил, что к нему приходили официальные обращения от горожан с просьбой объяснить и исправить ситуацию. На своей странице в соцсетях глава города указал, что администрация, депутаты горсовета Искитима и Заксобрания Новосибирской области уже в курсе и держат вопрос на контроле.

– В первую очередь, был определен собственник данного помещения. Им является Новосибирская птицефабрика. На сегодняшний день здание имеет статус жилого дома. Администрация города Искитима никаких разрешений по поводу открытия какого-либо исправительного центра не давала. В ближайший день-два планирую встретиться с собственником здания и прояснить ситуацию, – рассказал Сергей Завражин.

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